РИАМО - 2 фев. В московском театре Et Cetera 5 февраля состоится премьера спектакля «Утро туманное» к 80-летию автора и режиссера Рустама Ибрагимбекова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«5 февраля на сцене театра Et Cetera состоится премьера спектакля «Утро туманное». Событие приурочено к 80-летию автора и режиссера этой постановки Рустама Ибрагимбекова. Он известен зрителю как сценарист культовых фильмов – стоит вспомнить хотя бы «Белое солнце пустыни», написанное в соавторстве с Валентином Ежовым», – уточняется в сообщении

Его картины получили множество наград, в том числе международных. Так, кинолента «Утомленные солнцем» стала лауреатом премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и завоевала Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, а лента «Угра. Территория любви» была удостоена премии «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале.

Спектакли по пьесам Ибрагимбекова в разное время входили в репертуар более 100 театров в разных странах мира.

Новую пьесу «Утро туманное» Ибрагимбеков дал прочитать своему другу - знаменитому актеру и художественному руководителю театра Et Cetera Александру Калягину. В свое время артист сыграл несколько знаковых ролей в спектаклях и фильмах по произведениям Ибрагимбекова – постановке «Похожий на льва» в МХАТ имени Максима Горького, картинах «Перед закрытой дверью», «Парк» и «Допрос» (за эту работу Государственную премию СССР получили и автор сценария, и актер).

«Утро туманное» – это лирическая комедия о нестареющей любви. Пьеса не похожа на предыдущие произведения автора - драматичные и остросоциальные. К главной героине истории, известной актрисе, приходят мужчины, которых она любила много лет назад, и с изумлением обнаруживают, что она – все та же молодая женщина, тогда как они сами – старики. Секрет ее молодости прост: в отличие от своих гостей, она не утратила способность любить», – поясняется на сайте.

Над оформлением постановки работал художник Владимир Вольский, а роли исполняют Ольга Белова, Григорий Старостин, Сергей Тонгур, Сергей Плотников, Владимир Левашев и другие.