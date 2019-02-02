РИАМО - 2 фев. Неизвестный с пистолетом похитил из квартиры на юго-востоке столицы коробку с человеческими волосами и скрылся, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 1 февраля в 22:22 в службу «02» от женщины 1992 года рождения поступило сообщение о разбойном нападении в квартире по месту жительства: Москва, улица Белореченская.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что примерно в 20:45, позвонив в дверь, в квартиру вошел неизвестный, с которым заявительница ранее в интернете договорилась о продаже волос, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, открыто похитил коробку, в которой находились человеческие волосы, предназначенные для продажи, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма материального ущерба устанавливается. По данному факту следователь проводит проверку.