РИАМО - 2 фев. В подмосковной Баковке состоялись торжества по случаю празднования 76-й годовщины формирования гвардейской танковой Западного военного округа, на мероприятии прошло награждение за отличие в боевой подготовке, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

«На плацу штаба части прошел торжественный митинг, в котором приняли участие командование армии, военнослужащие, ветераны-танкисты и воспитанники «Юнармии». Военнослужащие армии возложили цветы к бюсту первого командующего армией – маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова», – говорится в сообщении.

В клубе части состоялся праздничный концерт, на котором начальник штаба армии генерал-майор Сергей Новиков вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды за отличия в боевой подготовке.

Танковая армия была сформирована в 1943 году, боевое крещение получила на Курской дуге, где нанесла поражение дивизиям «Великая Германия», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер» и «Райх». Участвовала в освобождении стран Европы, штурмовала Берлин. После окончания войны танковая армия осталась на территории Германии, где охраняла западные рубежи Организации Варшавского договора.

С 1992 года объединение дислоцировалось под Смоленском. В 1998 году оно было расформировано. В 2014 году в соответствии с указом президента РФ была вновь воссоздана Гвардейская танковая Краснознаменная армия.

«Сегодня войска армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. В ее составе – мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, зенитные ракетные, инженерные и другие соединения и воинские части. В том числе – знаменитые Таманская и Кантемировская дивизии», – уточняется в материале.

Новейшая учебно-материальная база позволяет военнослужащим совершенствовать свой уровень подготовки на динамическо-статических тренажерах боевой техники и компьютерных мишенных комплексах. А оборудование и возможности полигонов позволяют не только проводить учения различного масштаба, но и крупные международные мероприятия.

На вооружении армии находятся современные образцы военной техники: танки Т-80, Т-72Б-3, Т-90 боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёры БТР-82АМ, зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2-У», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие.