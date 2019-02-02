РИАМО – 2 фев. Внук Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков обратился к фанатам с просьбой об оказании материальной поддержки для записи песни и съемок клипа в США, сообщает Газета.ru.

«У каждого из вас появился уникальный шанс стать сопродюсером нашей песни To Stay и получить процент прибыли от нашей музыки! Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в «Хит Фандинге»! Его цель – собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос-Анджелесе!» – написал Пресняков в Instagram.

Певец надеется записать песню To Stay и снять клип на нее с помощью «Хит Фандинга». Он отметил, что конкурс длится всего три дня, и поэтому всем желающим следует поддержать его творческие начинания как можно скорее.

«Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире», - сказал певец.

В обмен на потраченные средства музыкант пообещал каждому процент с продажи трека.