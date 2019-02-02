РИАМО - 2 фев. Актер театра и кино, игравший в сериалах «Студия 17», «Физрук» и «Закон каменных джунглей» 26-летний Даниил Вахрушев, попал в столичную больницу из-за отравления, сообщает «Московский комсомолец».

Накануне актер был в гостях у друга. А вечером, придя домой, почувствовал недомогание.

«Первоначально мужчина планировал перетерпеть все проявившиеся симптомы отравления. Однако они не прекращались. Кроме того, организм в результате всех перепетий потерял много жидкости. Так что Даниилу пришлось лечь в клиническую инфекционную больницу», - говорится в сообщении.

Сам Вахрушев думает, что в отравлении виновато некачественное шампанское. Но врачи склонны подозревать какой-нибудь ингредиент из застольных блюд.