РИАМО - 2 фев. Неизвестный взломал дверь в квартире дома в Опалиховском переулке в Красногорске и украл оттуда деньги и ювелирные украшения, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Первого февраля в 02:20 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1984 года рождения, проживающая по адресу: Красногорск, Опалиховский переулок, дом 5. Она рассказала, что с 15:50 до 22:40 31 января в ее квартиру путем взлома проник неизвестный, похитив денежные средства и ювелирные украшения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».