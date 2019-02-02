РИАМО - 2 фев. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал выход США из ДРСМД в своем Twitter-аккаунте, он уточнил, что действия США не останутся без ответа, сообщает Газета.ru.

Накануне президент Дональд Трамп объявил, что США со 2 февраля начинают процедуру выхода из ДРСМД.

«Односторонний, ничем не спровоцированный выход США из Договора о РСМД ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Это не останется без эффективного ответа», – написал Медведев.

В субботу президент России Владимир Путин подтвердил приостановку участия страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он уточнил, что размещение в Европе американских пусковых установок МК-41 является нарушением ДРСМД.

Договор РСМД – соглашение между Россией (СССР) и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный 8 декабря 1987 года.