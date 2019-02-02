РИАМО - 2 фев. На чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров мужчины показали свои короткие программы, по итогам выступлений первое место занял Даниил Самсонов, сообщает Газета.ru.

«Первым стал ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, второе место занял воспитанник петербургской школы Петр Гуменник, а замкнул тройку лучших Артур Даниелян», – говорится в сообщении.

В выступлениях спортсменов в короткой программе практически не было фатальных ошибок и падений. Почти все показали очень качественное и стабильное катание.

«Разумеется, разочаровал действующий чемпион соревнований Алексей Ерохов, но никто от этого не застрахован. В произвольной программе, где разрешены четверные прыжки, у него будет шанс побороться», – отмечается в материале.

Произвольную программу, которая и решит судьбу медалей, мужчины покажут 3 февраля. Начало соревнований запланировано на 12:00.