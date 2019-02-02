РИАМО - 2 фев. Москве работают более 13 тысяч предпринимателей в возрасте до 25 лет, власти города будут помогать молодым людям развивать свое дело, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Форум «Молодой предприниматель Москвы» состоялся во Дворце спорта «Мегаспорт» 25 января, в нем приняли участие 10 тысяч студентов столичных вузов.

«Молодежный студенческий бизнес в Москве – абсолютно нормальное явление. В городе работают более 13 тысяч индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет. Еще 51 тысяча молодых людей являются учредителями различных коммерческих компаний», – сообщил Собянин на своем персональным сайте по итогам форума «Молодой предприниматель».

По его словам, правительство Москвы помогает школьникам подготовиться к учебе в вузе, чтобы получить профессию инженера или врача.

«Мы помогаем молодым талантам раскрыть себя в искусстве и спорте. Программы поддержки есть и для ребят, которые выбирают профессии специалистов среднего звена», – подчеркнул мэр.

Власти также должны помочь и тем, кто выбирает предпринимательскую карьеру, так как «вначале им будет труднее, чем многим другим».

«Обучающие программы правительства Москвы позволяют получить знания о бизнесе бесплатно и в интенсивном режиме. Они не заменят полноценное бизнес-образование, но помогут сделать старт», – заключил градоначальник.

Среди программ для помощи молодым предпринимателям – бизнес-уикенды, семинары и мастерские, которые обучают 49 профессиям.