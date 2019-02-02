РИАМО - 2 фев. Обеспечить социальную направленность бизнеса и помочь развитию территорий Московской области можно только совместными усилиями предпринимателей и власти региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Подмосковья.

В Коломенском городском округе состоялось заседание по созданию совета директоров при главе округа. Мероприятие прошло в рамках нового вектора развития взаимодействия власти и бизнеса, озвученного губернатором Московской области Андреем Воробьевым в обращении к жителям.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении определил векторы развития на новую пятилетку 2018-2023 годов. Одним из таких векторов является взаимодействие власти и бизнеса, которое должно дать импульс для развития территорий. Только совместные усилия между властью и бизнесом, властью и предприятиями могут дать развитие территорий», – сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная.

Она отметила, что данные усилия также могут обеспечить социальную направленность бизнеса и улучшить «социальное самочувствие» каждого жителя Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 января выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». В своем обращении Воробьев отметил, что развитие территории – это один из ключевых критериев эффективности работы глав. Многое зависит от того, как на местах будет вестись работа с бизнесом.

«Инициатива главы Коломенского городского округа о создании совета директоров – это новые этапы общения и развития. Мы видели, что она нашла отклик у директоров предприятий. Такая инициатива поддержана правительством Московской области. Мы ожидаем больших результатов, которые увидят в первую очередь жители», – заключила Нагорная.

В рамках созданного совета директоров при главе Коломенского городского округа планируется проведение регулярных встреч и обсуждение реализации социально значимых проектов на территории муниципалитета.

Кроме того, в Коломенском округе состоялось заседание политического совета местного отделения партии «Единая Россия». В рамках встречи члены фракции обсудили обращение губернатора к жителям, итоги работы местного политсовета за 2018 год, план работы на 2019 год.