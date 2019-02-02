РИАМО - 2 фев. Несмотря на то, что в зоне московских аэропортов сохраняется дымка, из-за которой видимость составляет не более 5 километров, все воздушные гавани работают в штатном режиме, сообщили РИАМО представители пресс-служб столичных аэропортов.

«Аэропорт «Домодедово» аттестован по высшей категории ICAO IIIA, готов работать в самых сложных метеоусловиях и обслуживать рейсы. Так что сегодня из-за погоды задержек не возникало», – сказал представитель пресс-службы аэропорта «Домодедово».

В «Шереметьеве» и «Жуковском» также отметили, что погодные условия не повлияли на работу аэропортов.

«Аэропорт работает в штатном режиме. Никаких задержек нет. Все самолеты летают согласно расписанию», – заявил представитель «Шереметьева».

В Москве сохраняется дымка, видимость на превышает 4 километров, а в районе столичных аэропортов она составляет от 2 до 5 километров. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха составляет около 93%.