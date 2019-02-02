РИАМО - 2 фев. В деревне Подлужье городского округа Егорьевск загорелась баня, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте МЧС России по Московской области.

«Второго февраля в 12:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: городской округ Егорьевск, деревня Подлужье. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В 13:55 субботы возгорание ликвидировали. В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.