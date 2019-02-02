РИАМО - 2 фев. Во Дворце спорта «Пушкино» в субботу состоялось открытие IX фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского», в нем примут участие более 3,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В торжественной церемонии открытия приняли правозащитник, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, министр Посольства Японии в России Тосио Ямамото, министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков, председатель патриаршей комиссии по спорту епископ Митрофан Североморский и Умбский, член патриаршей комиссии по спорту, протоиерей Кирилл Соколов.

«В программе фестиваля представлены спортивные единоборства и боевые искусства Японии и России. Соревноваться спортсмены от четырех до 45 лет будут в десяти дисциплинах: самбо, каратэ, всестилевое каратэ, сумо, городошный спорт, киокусинкай, айкидо, кэндо, кудо и го», – уточняется в сообщении.

Кроме того, гости «Кубка равноапостольного Николая Японского» смогут встретиться с известными мастерами боевых искусств, увидеть показательные выступления, поучаствовать в мастер-классах. В Дворце спорта также будут организованы выставки картин, круглые столы и пресс-конференции.

Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» проходит в Московской области с 2011 года. Он был организован в честь святого Николая Японского, который основал православную церковь в Японии.

«Это очень важное мероприятие – фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств – «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Не секрет, что отношения между нашими странами имеет удивительную историю, а святой отец Николай Японский сделал очень многое для развития этих отношений. 2019 год по решению господина Синдзо Абэ и господина Владимира Путина объявлен годом дружбы между Россией и Японией», – отметил Ямамото.

Он уточнил, что такое мероприятие впервые проводится между странами и это очень важно. Благодаря фестивалям, подобным тому, который проводится сегодня в Пушкине, у россиян есть возможность узнать больше о культуре и традициях Японии.

«Я вижу насколько этот фестиваль вырос с прошлого года. Столько активных, настоящих, целеустремленных людей собрал этот фестиваль! Мы часто говорим о том, что наши дети заняты чем-то не тем. Мы за них переживаем, боимся. Думаем, какие программы нужны для того, чтобы они увлекались нужными вещами. Сегодня мы видим ответ на этот вопрос, он называется «личный пример», – добавила Кузнецова.

Детский омбудсмен уточнила, что в субботу на фестивале собрались герои. Это люди, которые борются за свою идею, за свое дело, которое им дорого.

«Мне очень хочется, чтобы таких событий стало больше. Благодарю всех, кто причастен к этому фестивалю!» – отметила она.

Митрофан Североморский и Умбримский подчеркнул уникальность происходящих событий в целом – не только этого фестиваля. За двухтысячелетнюю историю православия церковь впервые напрямую выходит на контакт со спортивным сообществом.

«Принято кардинальное решение о том, что церковь отныне будет всеми силами поддерживать спортивно-физкультурные движения в России. Именно благодаря этому фестивалю, который проходит уже девятый год, мы имели возможность принять это взвешенное решение, которое благословил святейший патриарх и Священный синод», – добавил он.

Терюшков отметил, что «Кубок Равноапостольного Николая Японского» проходит уже в девятый раз.

«Если все это начиналось с нескольких муниципальных образований, то сегодня к нам приехало свыше 3,5 тысяч спортсменов. Это и параатлеты со всех субъектов Российской Федерации, и представители международных федераций, которые наряду с нашими ребятами выходят на ковер. Святейший Патриарх Кирилл уже заявил о создании комиссии по развитию физкультуры и спорта. Ведь все русские, верующие – они сильным духом. Наша задача сделать их сильными не только духом, но и физически», – подчеркнул министр.

По его словам, подобные мероприятия и та комиссия, которая была создана при патриархии, только способствуют этому развитию. В регионе также создали совет, договорились с московской Епархией взаимодействовать в части работы наших тренеров в приходах, в воскресных школах. Все это делается для того, чтобы все прихожане имели возможность получать не только духовную пропаганду, но и развиваться физически.

«Что касается дальнейших перспектив, то сегодня нас господин Ямамото пригласил в Японию на чемпионат мира по регби, где выступит сборная России. Уверен, что мы как раз обсудим дальнейшее взаимодействие по фестивалю спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» и, возможно, проведем один из его этапов в Японии», – заключил Терюшков.