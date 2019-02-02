РИАМО - 2 фев. В аэропортах московского авиаузла «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в субботу днем задержали и отменили 49 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

С утра в воздушных гаванях количество отмененных и задержанных рейсов было 38.

В международном аэропорту «Домодедово» девять рейсов задержали, еще 15 отменили. В аэропорту «Шереметьево» 14 рейсов задерживаются, во «Внукове» - 9 рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отменены два рейса, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Москве сохраняется дымка, в районе столичных аэропортов видимость составляет от 2 до 5 километров.