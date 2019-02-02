РИАМО - 2 фев. В кафе на улице Верхняя Радищевская в столице произошла вспышка жировых отложений в вытяжке, информация о задымлении и эвакуации не подтверждается, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее СМИ сообщали об эвакуации людей из кафе в центре Москвы из-за задымления.

«По данному адресу задымления и эвакуации не было. В кафе в вытяжке произошла вспышка жировых отложений на площади 0,2 метра. Никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.