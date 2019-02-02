РИАМО - 2 фев. В связи с начавшимся снегопадом в столице коммунальные службы приступили к сплошному прометанию проезжей части, также под особым контролем уборка тротуаров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи со снегопадом коммунальные службы приступили к сплошному прометанию проезжей части с последующей противогололедной обработкой. Работы очистке и вывозу снега продолжаются», - сказал Бирюков.

Он добавил, что под особым контролем уборка тротуаров, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и станциям метро и МЦК.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой мокрый снег. Максимальная температура воздуха во второй половине дня в столице составит от минус 2 до 0 градусов.