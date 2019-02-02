РИАМО - 2 фев. От дома на улице Николоямской неизвестный украл у безработной москвички автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 6 миллионов рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 1 февраля в 20:33 в службу «02» от безработной женщины 1982 года рождения поступило сообщение о краже машины от дома по адресу: улица Николоямская, 31.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 08:00 23 января до 20:00 1 февраля по указанному адресу неизвестный совершил кражу ее автомобиля Toyota Land Cruiser 200, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил 5,7 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».