РИАМО - 2 фев. В столице подготовили обширную программу на текущие выходные, гости смогут пойти на спектакль-игру «Как стать художником», посетить кофейный фестиваль или встретиться с историком-москвоведом, сообщается на официальном сайте мэра города.

В культурном центре ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1) 2 и 3 февраля проходит российский кофейный фестиваль.

«Добро пожаловать на российский фестиваль кофейной индустрии Cezve Coffee Festival. В программе – встреча с более чем 70 бариста со всей страны, зрелищные кофейные чемпионаты, дегустация кофе и авторских кофейных напитков, мастер-классы, лекции о рекламе и маркетинге. А еще будет возможность научиться варить кофе разными способами. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться», – говорится в сообщении.

С 19:00 до 20:30 в субботу в Третьяковской галерее пройдет бесплатный показ фильма «Мольба» режиссера Тенгиза Абуладзе. В основе фильма – произведения грузинского писателя и поэта Важи Пшавелы «Алуда Кетелаури» и «Гость и хозяин».

Спектакль-игру «Как стать художником» покажут в субботу на ВДНХ. Начало в 16:00.

«Разгадать тайну улыбки Моны Лизы, почувствовать себя Марселем Дюшаном или Энди Уорхолом смогут юные зрители во время спектакля-игры «Как стать художником». Они узнают, как работали великие мастера, и попытаются выяснить, что значит рисовать «правильно». В спектакле заняты актеры Анна Куненкова и Екатерина Ряховская. Вход бесплатный (по предварительной регистрации)», – добавляется на сайте.

Праздник к 250-летию со дня рождения Ивана Крылова проходит в субботу в парке Победы. В праздничную прграмму вошли конкурс чтецов, мастер-классы по изготовлению открыток и поделок из цветной бумаги на тему басен Крылова, занятия по народным танцам и вокалу. Кроме того, зрители увидят выступления фольклорного коллектива «Летавица» и артистов уличного театра «Атмосфера».

Встреча с историком, москвоведом Филиппом Смирновым состоится в библиотеке №20 имени А.А. Дельвига (улица Госпитальный Вал, дом 5, строение 2). Начало в 16:00. Смирнов расскажет слушателям о любимых местах столицы, в том числе о Басманном районе, где он родился и вырос, а также о прочитанных книгах.

Филипп Смирнов – главный редактор журнала «Московское наследие», автор книги «И вкус, и цвет, и аромат…» из серии «Пешком по Москве», теле- и радиоведущий.