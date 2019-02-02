РИАМО - 2 фев. Выставка фотографий «Подземная Неглинка» открылась в Российской государственной библиотеке для молодежи в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В экспозиции представлены фотографии заброшенных и действующих коллекторов Неглинной, карта-схема реки, артефакты и части коллекторов XIX и XX веков», – говорится в сообщении.

Погрузиться в атмосферу подземелий поможет технология дополненной реальности. Наведя смартфон на фотографию, гости увидят подробное описание истории места и времени съемки.

Выставка подготовлена библиотекой совместно с Всероссийским обществом охраны памятников и культуры (ВООПиК). Она будет работать до 30 марта.

Река Неглинная начинается в районе Марьиной Рощи. Течет она с севера на юг под современными улицами: Стрелецкой, Новосущевской и Достоевского, а также под 3-м Самотечным переулком. Далее проходит под Цветным бульваром, Трубной улицей и Трубной площадью.

В древности река была важным средством сообщения и защищала Кремль от нападений с запада и северо-запада. В ее чистой воде ловили рыбу, а на берегах строили мельницы. Долгое время из Неглинной черпали воду для тушения городских пожаров, но в XVIII веке она была сильно загрязнена. Большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот, вместо того чтобы вывозить их в бочках, как это было повсеместно в Москве до устройства канализации.

В начале XIX века при глобальной реконструкции Москвы реку полностью спрятали под землю.