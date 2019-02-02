РИАМО - 2 фев. В столичной сети «Москино» с 10 февраля будут показывать ретроспективу фильмов по пьесам Александра Володина, вход бесплатный, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С 10 февраля в сети «Москино» начнут показывать ретроспективу фильмов по пьесам Александра Володина, приуроченную к 100-летию со дня его рождения. Все картины гости увидят с пленки 35 миллиметров. Вход бесплатный», – говорится в сообщении.

В кинотеатре «Спутник» 10 февраля покажут «Слезы капали» (1982) Георгия Данелии. Главный герой в исполнении Евгения Леонова начинает видеть в родных людях только самое плохое - после того как ему в глаз попал кусочек кривого зеркала.

Кинотеатр «Салют» 11 февраля приглашает посмотреть картину «Звонят, откройте дверь» (1965) Александра Митты. В этой ленте дебютировала Елена Проклова, ей тогда было 12 лет. В фильме также можно увидеть Сергея Никоненко, Виктора Косых и Ролана Быкова.

Мелодраму по пьесе Александра Володина о двух сестрах, живущих на попечении своего дяди, в этот же день покажут в «Туле». Фильм с Татьяной Дорониной в главной роли снял режиссер Георгий Натансон в1966 году. Благодаря «Старшей сестре» Доронину признали лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран».

Гостей кинотеатра «Молодежный» 11 февраля ждет «Смятение чувств» (1977) Павла Арсенова. В этом фильме повзрослевшая Елена Проклова сыграла девушку, которая полюбила женатого мужчину. В небольшой роли появляется юная Татьяна Друбич. За этот сценарий Володин получил приз на XI Всесоюзном кинофестивале в Ереване в 1978 году.

Программа 11 февраля продолжится драмой о разводе молодоженов «С любимыми не расставайтесь» (1979) Павла Арсенова в «Сатурне». В ролях - Александр Абдулов, Ирина Алферова, Александр Пороховщиков и Елена Васильева. В 1980 году на Всесоюзном кинофестивале в Душанбе фильм получил первую премию жюри.

12 февраля покажут сразу четыре ленты. В «Туле» гости увидят «Осенний марафон» (1979) Георгия Данелии - это трагикомедия о душевных метаниях переводчика Андрея Бузыкина (Олег Басилашвили). Его партнершами стали Наталья Гундарева и Марина Неелова. Автор сценария положил в основу сюжета собственную жизненную ситуацию.

В «Сатурне» зрители увидят «Дочки-матери» (1974) Сергея Герасимова. Исполнительница главной роли Любовь Полехина училась в мастерской режиссера, и роль в этом фильме стала для нее дебютной.

В «Вымпеле» гостей ждет «Портрет с дождем» (1977) Гавриила Егиазарова. Галина Польских сыграла там работницу типографии Клавдию, живущую в приморском городе с двумя взрослыми детьми. Вместе с ней в фильме снялись Игорь Ледогоров, Александр Петренко и Светлана Немоляева.

Ретроспективу завершит картина «Пять вечеров» (1978) в «Искре». Режиссер Никита Михалков снял ее по одноименной пьесе Володина, которую тот написал 19 годами раньше. Интересно, что фильм считается цветным, хотя его основная часть выполнена в черно-белом варианте. На главные роли Михалков пригласил Людмилу Гурченко и Станислава Любшина.