РИАМО - 2 фев. Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с неохраняемой стоянки от дома в Сергиево-Посадском районе, материальный ущерб составил свыше 3 миллионов рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«1 февраля в 06:00 в дежурную часть УМВД обратился мужчина 1975 года рождения с заявлением о том, что с 21:00 30 января по 10:20 1 февраля от дома с неохраняемой стоянки в Сергиево-Посадском районе неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 3,15 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.