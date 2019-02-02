РИАМО – 2 фев. Аппаратура, ослепляющая противника и вызывающая у него галлюцинации, начала устанавливаться на новейшие фрегаты Военно-морского флота России, сообщает РИА Новости.

«Новейшие фрегаты Военно-морского флота России начали оснащаться оружием, ослепляющим противника - станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», производимыми холдингом «Росэлектроника» (входит в «Ростех»)», – говорится в сообщении.

Аппаратуру уже разместили на фрегатах «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (передан флоту в 2018 году) и «Адмирал флота Касатонов» (сейчас проходит заводские испытания). Каждый из них получил по два комплекта «Филина».

Таким же оборудованием оснастят еще два фрегата, строящиеся на заводе «Северная верфь».

Устройства предназначены для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ.

Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения. Испытуемые после воздействия оружия жаловались на галлюцинации, головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве.