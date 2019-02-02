РИАМО - 2 фев. В подмосковных Химках проходит тематическая ярмарка «Зимняя сказка», на которой представлены товары из разных регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители и гости округа до 3 февраля включительно могут приобрести свежие фрукты, овощи, а также товары легкой текстильной промышленности от лучших фермеров и производителей страны», – говорится в сообщении.

Ярмарка расположена вблизи дома №60А по Юбилейному проспекту.

На ней представители фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели из Московской, Воронежской, Владимирской, Орловской, Липецкой, Ленинградской, Кировской, Тамбовской, Тульской и Пензенской областей предлагают свои товары. Мероприятие сопровождается концертной программой.