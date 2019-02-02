РИАМО - 2 фев. Работы по реконструкции фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба Народов» на ВДНХ завершатся к концу апреля, открытие запланировано в преддверии майских праздников, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что фонтаны были построены в 1954 году на заре создания выставки и со временем их оборудование износилось, они «работали они лишь наполовину своей мощности, были большие утечки воды».

«Полагаем, что перед майскими праздниками, в конце апреля, эти фонтаны начнут работу. Фонтаны будут полностью реконструированы, также будет полностью изменено их инженерное оборудование. Также отремонтируют покрытие чаши фонтанов», – сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что несмотря на сложность погодных условий, реставрационные работы ведутся в зимний период.

Все работы проводятся под строгим контролем сотрудников Мосгорнаследия, так как фонтаны являются федеральными объектами культурного наследия, добавил заммэра.

Ранее на территории ВДНХ отреставрировали порядка 15 фонтанов, в том числе знаменитый «Золотой колос», который не работал более 30 лет.