РИАМО - 2 фев. В текущем году в столице планируют провести ремонт порядка 60 километров водопроводных сетей и около 50 километров канализационных сетей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2019 году в столице планируют отремонтировать 32 инженерных сооружения ГБУ «Гормост», 58,9 километра водопроводных сетей, 47,5 километра канализационных сетей и 14 километров водосточных сетей», – говорится в сообщении.

В городе была проведена работа по повышению надежности энергетической и коммунальной инфраструктуры. В результате существенно снизился износ сетей электроснабжения с 65,2% в 2011 году до 54,8% в 2018 году, сетей теплоснабжения с 46,5: до 45,1%, газопровода с 36,5% до 35,4%, водопровода с 49,8% до 48,6%, водостока с 43,8% до 43,6%, канализации с 50,2% до 47,7%.

В 2018 году не происходило аварий и инцидентов, которые приводили бы к длительному отключению света, воды и тепла. Резервы мощности систем позволяют бесперебойно снабжать потребителей энергоресурсами.

«За восемь лет энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) Москвы снизилась на 31% – с 4,5 килограммов условного топлива на тысячу рублей в 2010 году до 31 килограмма условного топлива на тысячу рублей в 2018-м», – добавляется в материале.

Продолжается развитие системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Для этого в прошлом году в столице ввели в эксплуатацию первую на территории ТиНАО поисково-спасательную станцию на водных объектах «Троицкая», три пожарных депо в Щербинке, Михайлово-Ярцевском и Кленовском поселениях, а также учебный полигон для практической подготовки пожарных и спасателей в районе деревни Апаринки.