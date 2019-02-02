РИАМО – 2 фев. В водах Черного моря обнаружили немецкую подводную лодку U-23, участвовавшую во Второй мировой войне, также рассчитано местоположение еще двух подлодок, сообщает Газета.ru.

«Лодка, затопленная в 1944 году, была обнаружена на глубине 40 метров недалеко от турецкого города Агва», – говорится в материале.

Поиски подводной лодки в течение нескольких лет вел турецкий морской инженер и дайвер Сельджук Колай. Позднее к нему присоединились подразделения Военно-морских сил Турции.

Немецкая подводная лодка U-23 относилась к так называемому «потерянному флоту Гитлера». Помимо нее в него в свое время включили подводные лодки U-19 и U-20, которые также были затоплены у берегов Турции. U-19 и U-20 в данный момент лежат около берегов Стамбула.

40-метровая U-23 была спущена на воду в 1936 году. За время службы она совершила 16 боевых походов, потопила восемь судов, два боевых корабля, повредила одно вспомогательное судно, один боевой корабль, невосстановимо повредила два судна.

Подлодка была затоплена экипажем 10 сентября 1944 года в Черном море близ побережья Турции, чтобы не допустить захвата наступающими советскими частями.