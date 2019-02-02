РИАМО - 2 фев. Открытый семинар «Школы первой помощи детям» прошел в Химках, его посетила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, спасатели и инструкторы рассказали о помощи детям при ожогах и травмах, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Химках состоялся бесплатный открытый семинар «Школы первой помощи детям». Организатором мероприятия является некоммерческая организация «Мария мама». Мероприятие проводится с целью профилактики несчастных случаев с детьми при поддержке общественной палаты муниципалитета. Семинар в округе посетила также детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Такие мероприятия очень важны. Это полезное и нужное дело в профилактике несчастных случаев с детьми. Сертифицированные спасатели и инструкторы рассказали о том, как правильно оказать доврачебную помощь малышу при ожогах, различных травмах и многое другое», – отметила Мишонова.

Родителям показали алгоритмы действий в случае, если ребенок внезапно потерял сознание, поранился, получил удар током или травму, подавился, обжегся или перегрелся.

Мероприятие прошло на площадке музейного комплекса в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого.