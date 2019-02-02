РИАМО - 2 фев. В столице время подключения к электрическим сетям уменьшили с 281 до 70 дней с 2012 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Время подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 киловатт в столице сократилось в четыре раза — с 281 дня в 2012 году до 70 дней в 2018 году (согласно критериям рейтинга Всемирного банка Doing Business)», — сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Упростить процедуру подключения помогли следующие меры: внедрение регламента техприсоединения и создание портала по техприсоединению, запуск программ «Пять шагов за три визита» и «Три шага за два визита», создание в энергоснабжающих компаниях подразделений по работе с представителями малого и среднего предпринимательства, упрощение выдачи итогового заключения Мосгоргеотреста и ордера ОАТИ, разработка нормативного акта, упрощающего процедуры согласования проектной документации в режиме одного окна.

Также в столице внедрили улучшенную программу «Ноль визитов». Она предусматривает электронный документооборот с заявителями, упрощение взаимодействия с городскими организациями и сокращение сроков согласования.