РИАМО - 2 фев. Частный дом загорелся в деревне Носово городского округа Солнечногорске, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 02:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Носово, улица Новая, дом 49.

«В 12:34 – ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 12 человек», – говорится в сообщении.