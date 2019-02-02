РИАМО - 2 фев. Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможных проблемах в российском банковском секторе, которые могут возникнуть из-за проблем с потребкредитованием, сообщает Газета.ru.

По данным агентства, в России увеличиваются темпы роста необеспеченного розничного кредитования, что может привести к напряженной ситуации в банковском секторе страны.

«Если розничное кредитование продолжит увеличиваться такими темпами, это может привести к перегреву при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заемщикам более слабого качества», – говорится в сообщении.

Fitch отметило, что Центробанк борется с данным явлением, но принимаемые им меры пока не привели к заметным результатам.