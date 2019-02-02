РИАМО - 2 фев. На участке Новосходненского шоссе из-за проведения соревнования «Московская лыжня – 2019» временно запрещена парковка машин, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«В это воскресенье пройдут традиционные соревнования «Московская лыжня – 2019». Парковка на участке Новосходненского шоссе от Машкинского шоссе до поворота к поселку Форелевое хозяйство на время проведения мероприятия будет запрещена. Будьте внимательны!» – говорится в сообщении.

Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Московская лыжня – 2019» начнутся в 12:00 3 февраля, старт дадут на территории Олимпийского учебно-спортивного центра Московской Федерации профсоюзов «Планерная» в Химках.

Соревнования проводятся на трех дистанциях. Для детей 2009 года рождения и моложе подготовили трассу в 1 километр, для юношей и девушек 2001 года рождения и моложе – 5 километров, для мужчины и женщины 2000 года рождения и старше – 10 километров.