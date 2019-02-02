РИАМО - 2 фев. Пожар произошел в частном доме в поселке Лужники городского округа Ступино, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 06:54 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Ступино, поселок Лужники, улица Сосновая, дом 2.

«В 12:44 - ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять человек», - говорится в сообщении.