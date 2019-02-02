РИАМО - 2 фев. На протяжении всех дней предстоящей недели в Москве ожидается облачная погода и осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник будет теплый сектор. Облачно, небольшой дождь и днем, и ночью. Во вторник ночью пройдет холодный фронт, будет облачно, небольшие осадки в смешанной фазе. Днем ожидается холодный фронт, заток более свежего воздуха. Будет облачно с прояснениями, кратковременный заряд снега и гололедица», – сказал Тишковец.

По его словам, среда будет самым холодным днем на неделе – ожидается переменная облачность, вечером пройдет небольшой снег.

«Все оставшиеся дни мы будем под влиянием циклонических вихрей. Будут снегопады и довольно умеренный температурный фон», – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в ночь на понедельник ожидается от плюс 1 до плюс 3, днем от плюс 2 до плюс 4 градусов. Во вторник ночью температура будет держаться в отметке около нуля, днем температура может опуститься до минус 3 градусов.

Ночью в среду столбики термометров зафиксируются на отметке от минус 8 до минус 13 градусов, днем от минус 2 до минус 7. Все оставшиеся дни в столице будет от минус 5 до минус 10 по ночам и от 0 до минус 5 в дневное время суток.