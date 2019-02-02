РИАМО - 2 фев. В Москве сохраняется дымка, видимость на превышает 4 километров, а в районе столичных аэропортов она составляет от 2 до 5 километров, сообщается на сайте «Метеоновости».

В полдень на опорной метеостанции Москвы – ВДНХ – температура повысилась до минус 3,6 градуса, примерно столько же в Тушине и на Балчуге, в районе ТСХА столбик термометра поднялся до отметки минус 3,2 градуса, в районе МГУ минус 4,4 градуса.

«Осадков нет, но по-прежнему сохраняются дымки и видимость не превышает 4 километров. Лишь в районе ВДНХ дымка не наблюдается и видимость до 10 километров. Дымка сохраняется и в аэропортах: во «Внукове» – видимость до 5 километров, в «Шереметьеве» до 3, в «Домодедове» до 2 километров», – говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный в районе ТСХА до 4 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, относительная влажность воздуха понизилась до 85%.