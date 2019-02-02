РИАМО – 2 фев. Президент России Владимир Путин подтвердил приостановку участия страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает Федеральное агентство новостей.

Глава государства добавил, что размещение в Европе американских пусковых установок МК-41 является нарушением ДРСМД.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем», - заявил Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Вашингтон занимается НИР и НИОКР, а также опытно-конструкторскими работами. Россия ответит аналогично и также начнет проведение работ, отметил российский лидер.

Накануне президент Дональд Трамп объявил, что США со 2 февраля начинают процедуру выхода из ДРСМД.

Договор РСМД - соглашение между Россией (СССР) и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный 8 декабря 1987 года.