РИАМО – 2 фев. В городском округе Восход состоялось заседание совета депутатов, глава округа Ислан Тохтаров сложил полномочия по собственному желанию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Депутаты приняли решение о возложении полномочий главы муниципалитета на руководителя администрации городского округа Восход Елену Филатову», – говорится в сообщении.

Филатова родилась 17 февраля 1974 года. Окончила государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный открытый университет» по специальности «Юриспруденция».

Некоторое время она занимала должность заместителя главы администрации сельского поселения Чисменское Волоколамского района Московской области. Также с 2015 года она являлась руководителем администрации городского округа Восход.