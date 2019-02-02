РИАМО - 2 фев. Лефортовский рынок планируется восстановить в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная» в 2021 году, сообщил первый заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

По его словам, рынок после завершения строительства фактически станет многофункциональным центром, интегрированным с современной транспортной инфраструктурой.

«В течение этого года планируется начать строительство ТПУ «Авиамоторная», работы по всем объектам этого узла мы предполагаем завершить в 2021 году. К этому времени возобновит свою работу и располагавшийся здесь ранее Лефортовский рынок, который станет частью этого ТПУ», – сказал Суниев.

Он отметил, что на базе узла также планируется возвести здание с офисами и апартаментами высотой примерно в 10-15 этажей. Общий объем инвестиций в ТПУ составит около 3,5 миллиарда рублей.

Будущий ТПУ объединит пассажиропотоки существующей станции метро «Авиамоторная» Калининско-Солнцевской линии и строящейся станции Большой кольцевой линии метрополитена.