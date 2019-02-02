РИАМО - 2 фев. Зайцы, которые появились во дворах столицы, привлекли повышенное внимание московских интернет-пользователей, видео стали появляться в Instagram-аккаунтах москвичей.

Пользователю margoemelyanova, к примеру, удалось снять на камеру зайца, который проник на территорию детского сада №1373.

«Видели зайца в детском саду? А мы видели!» – написала удивленная москвичка.

Поведение зайцев объяснил составитель Красной книги Москвы Борис Самойлов, его слова приводятся на сайте районной газеты «На западе Москвы».

Он отметил всему виной – притупившийся инстинкт самосохранения, который более развит у животных, которые живут в лесу, чем у их городских собратьев».

Самойлов напомнил, что на территории Москвы живут не только зайцы, но и другие животные, например, лисы, куницы и лоси. Последние, в отличие от зайцев, при определенных обстоятельствах могут быть опасны для людей.