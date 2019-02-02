РИАМО - 2 фев. На территории Подмосковья и Москвы на 3 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного тумана и гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 субботы из-за тумана и с 09:00 3 февраля на 12 часов из-за гололеда.

Такой же уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской и Ивановской областей.

Третьего февраля в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит ночью от минус 3 до минус 1 градуса, днем – от плюс 1 до плюс 3 градусов. Местами ожидает туман, гололед и гололедица.