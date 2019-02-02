РИАМО - 2 фев. Резидент особой экономической зоны столицы «Технополис «Москва» разработал систему защиты музейных экспонатов, с ее помощью можно распознавать местоположение предметов искусства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ее (разработке – ред.) основе лежит технология радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification). С помощью радиосигналов специалисты могут автоматически распознавать местоположение предметов искусства, а также вести их учет и контролировать к ним доступ», – говорится в сообщении.

Благодаря радиометкам музейные работники также смогут отслеживать местоположение экспонатов во время передачи их на реставрацию, в запасники или на выездные выставки.

«Современные технологии призваны служить обществу. Они, безусловно, должны применяться и для сохранения исторического и культурного наследия. Москва является лидером в области разработки передовых решений и их внедрения в производимую продукцию. Для этого правительство Москвы создает благоприятные инфраструктурные и финансовые условия», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей неизвестный мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Картину полицейские обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины Дениса Чуприкова до 27 марта.

Утром 1 февраля полотно вернули на выставку. Картина помещена под специальное стекло, на ней разместили специальный датчик сигнализации. В музее также усилили охрану.