РИАМО - 2 фев. Несколько новых автовокзалов и станций планируется открыть на базе строящихся транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в столице, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В составе сразу нескольких ТПУ появятся автостанции или мультимодальные вокзалы, которые помогут увязать пассажиропотоки наземного транспорта и скоростного – электричек или метро. Фактически, по своему масштабу и значению, это будут традиционные вокзалы, просто в новой, более современной интерпретации», - сказал Хуснуллин.

По его словам, к ТПУ «Селигерская» и «Ховрино» будут подведены междугородние и международные автобусные маршруты. Автовокзалы меньшего масштаба планируется построить в составе ТПУ «Аминьевское шоссе», «Лесопарковая», «Саларьево» и «Лухмановская», также строится автовокзал около станции метро «Щелковская».

Он уточнил, что все эти вокзалы будут разного масштаба и значения.

Заммэра добавил, что также в городе появятся и новые железнодорожные узлы, которые будут по своей сути новыми вокзалами, но не в классическом виде.

«Конечно, самым ярким примером тут будет транспортный хаб «Рязанская» с возможностью пересадки с радиального направления Московской железной дороги на МЦК и сразу две линии метро», - заключил Хуснуллин.