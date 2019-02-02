РИАМО - 2 фев. В городской больнице подмосковного Долгопрудного пожарные тушат тлеющий утеплитель, в здании работают 59 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 10:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Долгопрудный, улица Павлова, дом 2.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит тление утеплителя. В 10:46 – локализация пожара», – говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 17 единиц техники и 59 человек, в том числе от МЧС: 11 единиц техники, 40 человек.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находится Долгопрудненская центральная городская больница.