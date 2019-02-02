РИАМО - 2 фев. В столице статус «московский врач» уже присвоили 543 специалистам, получить его могут врачи, имеющие сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Обладатели статуса «московский врач» рассказали, как проходили экзамены и подготовка к ним, а также как полученный «знак отличия» повлиял на их работу. На данный момент статус «московский врач» получили уже 543 специалиста», – говорится в сообщении.

Проект «Московский врач» запустили 1 сентября 2017 года. Получить статус могут врачи, имеющие сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации, а также стаж работы по специальности не менее пяти лет. Участие в тестировании бесплатное и добровольное.

Статус присваивается на пять лет. Затем необходимо его подтвердить и пройти добровольные оценочные процедуры. Сейчас получить этот статус могут врачи, работающие по 25 специальностям.

«Получить статус «московский врач» – это что-то новое в карьере. Есть и доля самоутверждения. Нужно было уделить много времени подготовке к экзаменам: повторить дисциплины и углубленно изучить новое (клинические исследования и случаи, монографии). Для меня это важно, поскольку во время ежедневной работы такая информация позволяет чувствовать себя увереннее», – отметила завотделением эндокринологии городской поликлиники № 22, внештатный специалист-эндокринолог по ЮЗАО Татьяна Сафронова.

Детский хирург детской городской поликлиники №131 Мария Волкова отметила, что и сама, и родители гордится своим достижением – получением статуса «Московский врач».

«В своей работе, на самом деле, каких-то кардинальных изменений не заметила. Люди по-прежнему обращаются, доверяют здоровье своих детей. Со своей стороны, стараюсь сделать все возможное для них. Конечно, многие интересуются, увидев, что я – «московский врач». Спрашивают, что это значит. А когда узнают, возможно, начинают больше уважать, доверять и прислушиваться к моим рекомендациям», – добавила она.