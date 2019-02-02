РИАМО - 2 фев. В Москве в субботу у входа в Третьяковскую галерею выстроилась гигантская очередь за билетами на выставку картин русского живописца Архипа Куинджи, передает корреспондент РИАМО.

Людей собралось так много, что не все уместились на Лаврушинском переулке – очередь поворачивает на Большой Толмачевский переулок, перекрыв тем самым улицу. Проезжающие на поворот машины, вынуждены ждать, пока перед ними разойдутся люди.

Кто-то из посетителей говорит, что пришел познакомиться поближе с картинами прославленного русского художника XIX века, а кто-то не скрывает, что его внимание привлек скандал с недавней кражей одно из полотен живописца.

«Мне вообще нравится Куинджи. Еще со времен студенчества. У него хорошие пейзажи: «Ночь на Днепре», тот же «Ай-Петри. Крым», который украли и уже вернули. Вот, привела дочь познакомиться с искусством», – сказала одна из женщин, ожидающих в очереди.

Молодой человек, стоящий ближе к началу очереди, считает, что ажиотаж вокруг данной выставки вызван недавней информационной волной в СМИ.

«Эта выставка началась не вчера. Она идет еще с октября, но такой популярности не было. Люди начали идти сразу, как закрутилась история с воровством картины. Всем же интересно увидеть вживую то, что недавно прославилось на всю страну. Я думаю, что как минимум половина людей стоит в очереди, чтобы увидеть именно украденную недавно картину», – отметил посетитель.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей неизвестный мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Картину полицейские обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Таганский суд Москвы арестовал 31-летнего обвиняемого в краже картины Дениса Чуприкова до 27 марта.

Утром 1 февраля полотно вернули на выставку. Картина помещена под специальное стекло, на ней разместили специальный датчик сигнализации. В музее также усилили охрану.