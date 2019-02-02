РИАМО - 2 фев. По факту убийства 31-летнего мужчины в центре Москвы возбуждено уголовное дело, его тело нашли на стройке, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Утром 1 февраля 2019 года на строительном объекте в центре Москвы обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с ножевыми ранениями в области груди и поясницы», – сказала Иванова.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению», – заключила Иванова.