РИАМО - 2 фев. Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в лесу возле деревни Пуршево городского округа Балашиха, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Первого февраля в 13:10 в лесном массиве в деревне Пуршево городского округа Балашиха без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 35-40 лет», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что приняты меры к установлению личности неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.

По его словам, по данному факту проверку проводит следственный отдел по Балашихе ГСУ СК России по Московской области.