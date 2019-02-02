РИАМО - 2 фев. Российская актриса Ирина Усок, задержанная в Соединенных Штатах за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, была освобождена, сообщает Газета.ru.

«Усок была освобождена в 15:00 (23:00 по московскому времени) до следующего заседания по ее делу. Оно состоится 20 марта», – сообщается в Twitter нью-йоркского генконсульства России.

Усок задержали в США за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью.



Российскому зрителю актриса известна по сериалу «Даша Васильева – любительница частного сыска» и фильму «Мама, не горюй». Ее дочь в США передали предполагаемой тете.