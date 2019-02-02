РИАМО - 2 фев. Новый лицей, начавший работать в подмосковных Мытищах в январе, позволил разгрузить сразу три школы в 16-м микрорайоне, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Мытищах – новый лицей с современным научным оборудованием, двумя спортзалами и футбольным полем. Его строительство позволило разгрузить три школы в 16-м микрорайоне. На уроках детей, в числе прочего, учат обращаться с мусором – правильно разделять и даже художественно перерабатывать. Очень надеюсь, что лицей будет на передовых позициях», – написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор 1 февраля осмотрел лицей № 34 и посетил урок цеха художественной переработки мусора, где дети делают игрушки, цветы, элементы декора из отходов.

Школа начала работу 14 января 2019 года и рассчитана на 1050 учеников. Учреждение оснащено инновационным оборудованием, позволяющим реализовать естественно-научный профиль обучения, в частности, экологическое направление. При этом построена школа на внебюджетные средства в рамках ГП «Образование Подмосковья на 2017-2025 года». Часть учителей ездит в школу из Москвы.