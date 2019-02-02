РИАМО - 2 фев. В Наро-Фоминском городском округе полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ее мужа, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Первого февраля в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением был доставлен сотрудник полиции, который впоследствии скончался. Находился в свободное от службы время. Телесные повреждения получил в ходе бытового конфликта.

«Следователем следственного отдела по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области задержана местная жительница 1990 года рождения по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ее мужа (часть 4 статьи 111 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, 1 февраля подозреваемая, находясь в квартире расположенной в поселке Калининец, в ходе возникшей ссоры с мужем, нанесла ему один удар ножом. В результате от полученного ранения мужчина скончался.

«К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъяты образцы для сравнительного исследования», - уточняется в материале.

В ближайшее время планируется проведение допроса в качестве обвиняемой, а также принять меры к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу, назначить биологическую, генетическую и криминалистическую экспертизы, выполнить иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.