РИАМО - 2 фев. В столице повсеместно наблюдается дымка, видимость на дорогах составляет от 2 до 4 километров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утро субботнего дня встретило москвичей небольшим морозцем. На главной метеостанции ВДНХ в 9 часов утра было минус 4,2, в центре города, на Балчуге – минус 4 градуса, возле ТСХА и в Тушине –минус 3,9, в районе МГУ - минус 4,9 градуса.

«Повсеместно наблюдается дымка, видимость не превышает 2-4 километра, в районе МГУ до 1 километра. Ветер юго-восточный, слабый, до 3 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха составляет около 93%.